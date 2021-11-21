Фото: архив КП

Зимой 2022 года в Сыктывкаре официально заработает Центр помощи бездомным.

Сыктывкарские бездомные строят для себя реабилитационный центр. Учреждение займет два небольших здания, которые безвозмездно предоставило государством. Мужской корпус, где ремонтные работы начались осенью прошлого года, готов более чем на 90%. Здесь уже провели отопление и электричество и наклеили обои. Там планируют докрасить стены, установить двери, собрать и расставить мебель. Торжественное открытие запланировано на середину января. Однако официально впустить людей рассчитывают в середине декабря. Сейчас там живут шестеро бездомных, которые активно помогают в ремонте.

Здание, где разместятся женщины, построено в 1980-х годах. Оно долго пустовало, и здесь много пришлось восстанавливать практически с нуля. Строители зашли на объект всего две недели назад и уже подключили газ, воду, электричество и канализацию. Старые рамы заменили на пластиковые, и сейчас рабочие приступили к монтажу радиаторов. Далее запланированы отделочные работы. Как сообщает "Коми Гор", первые обитательницы - 16 женщин - начнут обживать новый дом в середине февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Американец оказался бездомным в Сыктывкаре

Необычную историю поведали волонтеры