В Коми женщина украла с карты собутыльника 4500 рублей

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В Сосногорске местную жительницу 1977 года рождения подозревают в краже 4500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина выпивала с мужчиной, и в какой-то момент тот отправил знакомую в магазин. Мужчина дал горожанке карту, чтобы она купила алкоголь. Зная о том, что покупки до тысячи рублей можно оплачивать без пин-кода, она потратила с чужой карты 4500 рублей. На эти деньги злоумышленница купила спиртное и продукты. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. Подозреваемая дала признательные показания.

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