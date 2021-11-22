В Коми 28-летний мужчина врезался в легковушку, а затем в бордюр

Фото: УГИБДД МВД по Коми

На трассе в Коми произошла очередная авария с участием двух легковушек. Как сообщает ГИБДД по республике, на 45 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск 28-летний молодой человек за рулем Skoda Octavia въехал в Datsun mi-DO под управлением 50-летнего мужчины. В результате столкновения водитель Skoda вылетел с полосы и врезался в ограждение.

К счастью, в ДТП обошлось без жертв. Пострадал лишь молодой мужчина. Осмотревшие его медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытую травму грудной клетки.

По данному факту начато разбирательство.

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