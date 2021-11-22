В Коми бесследно пропал 41-летний Андрей Соколов

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми пропал 41-летний житель поселка Нижний Одес Андрей Соколов. О поисках мужчины рассказали волонтеры «Лизы Алерт» в социальных сетях.

По данным добровольцев, житель Сосногорского района бесследно исчез еще 8 октября: он просто вышел из дома и не вернулся. На звонки и сообщения мужчина не отвечает, сам не выходит на связь.

Поиски осложняются тем, что никто не знает, чем был пропавший.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, зелено-голубые глаза.

Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

В Коми почти месяц искали 58-летнего мужчину