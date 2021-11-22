Житель Коми украл у матери банковскую карту, чтобы купить запчасти

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В Усинске местного жителя подозревают в краже 30 тысяч рублей с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась женщина 1965 года рождения. Горожанка рассказал, что ее сын украл банковскую карту и снял деньги в ближайшем банкомате. Правоохранители выяснили, что мужчина находился в салоне своего автомобиля. Он украл из сумки матери банковскую карту и снял оттуда 30 тысяч рублей. Деньги злоумышленник потратил на покупку запчастей для машины. Он дал признательные показания. По факту случившегося проводится проверка.

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