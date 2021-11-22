Троих сыктывкарцев могут посадить на 20 лет за наркоторговлю

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В Сыктывкаре троих местных жителей обвиняют в наркоторговле. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2019-2020 годах трое горожан выращивали коноплю в Сыктывдинском районе. Они использовали специально оборудованные теплицы, а полученные из растений вещества сбывали бесконтактным способом с помощью тайников-закладок. В апреле 2021 года злоумышленников задержали. При задержании один из них оказал сопротивление. Уголовное дело по поводу случившегося выделили в отдельное производство. По инициативе следствия на основании судебных решений наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 4 миллионов рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Сыктывдинский районный суд. Согласно законодательству, сыктывкарцам грозит до 20 лет лишения свободы.

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