В Коми из более 300 тысяч вакцинированных заболели коронавирусом лишь 2,7%

Роспотребнадзор назвал уровень заболеваемости коронавирусом среди привитых жителей Коми Фото: Архив "КП"

Стало известно количество зараженных COVID-19 после вакцинации от коронавируса в Коми. По данным регионального Роспотребнадзора, всего 2,7% привитых были инфицированы ковидом.

На сегодняшний день в Коми вакцинировано более 300 тысяч человек. Из них коронавирусом заразились всего 8 288 жителей республики. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Людмилы Глушковой, это данные несопоставимы с количеством больных, которые не прошли вакцинацию.

- Заболевания есть, но соотношение привитых заболевших совершенно несопоставимо, если брать вообще непривитое население, - заявила она.

Всего в регионе привиты от ковида примерно 48% от взрослого населения. Напомним, что для формирования коллективного иммунитета и снятия ограничений необходимо 80%.

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