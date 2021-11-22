В Сыктывкаре готовят ледовую переправу в Алешино

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре началась подготовка ледовой переправы в Алешино. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время ведутся работы по наморозке льда на реке Вычегда. Это позволит увеличить его толщину на автомобильной переправе. Кроме того, ведется монтаж и прокладка деревянных мостков для комфортного и безопасного пересечения реки пешком. В период ледостава добраться в заречные поселки можно на двух катерах на воздушной подушке.

В ходе двух электронных торгов были определены два подрядчика. Один из них занимается обустройством и содержанием пешеходной переправы, а другой проводит аналогичные работы на автомобильной переправе.

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