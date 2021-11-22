В Сыктывкаре во дворе жилого дома обнаружен труп 18-летней девушки

Скриншот записи уличной видеокамеры

В Сыктывкаре погибла 18-летняя девушка. Юная горожанка умерла в результате полученных травм из-за падения с высоты.

По данным издания БНК, смерть девушки наступила около 4 утра сегодня, 22 ноября. Ее гибель запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные в ЖК «Атлантида». На ролике видно, как с высоты более 40 метров камнем летит тело девушки, ударяется об землю и остается ненадолго лежать в одиночестве: через пару секунд из подъезда выйдут трое человек и позовут на помощь.

По данному факту начата доследственная проверка.

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