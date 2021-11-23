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Происшествия23 ноября 2021 6:18

Жительница Коми решила заработать на бирже и лишилась 306 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Григорий НИКИТЕНКО

Фото: Григорий НИКИТЕНКО

Мошенники украли у жительницы Усинска 1979 года рождения более 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и представился Кириллом. Мужчина предложил подзаработать на бирже, используя некий сайт. Спустя время злоумышленник убедил жительницу Усинска перевести 306 тысяч рублей на указанный счет. После этого собеседник перестал выходить на связь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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