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Происшествия23 ноября 2021 6:53

На трассе в Коми пассажирский автобус вылетел в кювет

Источник:kp.ru
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В двух километрах от Ухты автобус с пассажирами оказался в кювете

В двух километрах от Ухты автобус с пассажирами оказался в кювете

Фото: Архив "КП"

Под Ухтой произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает БНК со ссылкой на республиканскую Госавтоинспекцию.

По данным ведомства, ДТП произошло в 2 км от въезда в город. Водитель автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. По неподтвержденной информации, среди пассажиров есть пострадавшие.

Сейчас на месте работают экстренные службы.

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