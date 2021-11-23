На трассе в Коми пассажирский автобус вылетел в кювет

В двух километрах от Ухты автобус с пассажирами оказался в кювете Фото: Архив "КП"

Под Ухтой произошла авария с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает БНК со ссылкой на республиканскую Госавтоинспекцию.

По данным ведомства, ДТП произошло в 2 км от въезда в город. Водитель автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. По неподтвержденной информации, среди пассажиров есть пострадавшие.

Сейчас на месте работают экстренные службы.

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