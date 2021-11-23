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Происшествия23 ноября 2021 7:20

Жителя Коми судили за то, что он спилил три кедра

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Троицко-Печорском районе 44-летнего местного жителя признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел летом. Для того, чтобы собрать шишки, мужчина спилил три кедра, которые росли в водоохранной зоне. Шишки он продал за тысячу рублей, а спиленные деревья оставил в лесу. Сумма ущерба лесному фонду составила 33 тысячи рублей. Злоумышленник признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Кроме того, у мужчины конфисковали бензопилу. Приговор не вступил в законную силу.

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