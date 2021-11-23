Сбившая насмерть человека Ирина Шеремет может встретить Новый год в СИЗО

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В Сыктывкарский городской суд поступило ходатайство о продлении действия меры пресечения в отношении Ирины Шеремет. Об этом сообщили в пресс-службе суда

Шеремет стала участницей смертельной аварии 1 октября. Срок ее ареста истекает 30 ноября, и следователи просят его продлить до 1 января. Дата заседания, на котором рассмотрят ходатайство, пока неизвестна.

Напомним, резонансная авария, унесшая жизнь 35-летней женщины, произошла в начале октября. Тогда за рулем супруга экс-министра Коми 59-летняя Ирина Шеремет сбила 8-летнего мальчика на пешеходном переходе, въехала в женщину, которая скончалась практически моментально, а также врезалась в другое авто.

Виновница ДТП сейчас находится в СИЗО. Ей предъявлено обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места совершения деяния».

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