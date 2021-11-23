Сыктывкарец устроил пожар, чтобы привлечь внимание жены и соседей

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В Сыктывкаре местного жителя признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Инцидент произошел 4 сентября прошлого года. Пьяный мужчина находился в тамбуре двух квартир на девятом этаже и решил поджечь часть имущества, чтобы привлечь внимание жены и соседей. С помощью легковоспламеняющейся жидкости он поджег резиновый коврик, и огонь распространился по всему тамбуру, а затем в обе квартиры и лестничную площадку. Пожар уничтожил внутреннюю отделку, шифоньер и одежду в прихожей одной из квартир. Сумма ущерба составила 36 645,54 рубля.

Подсудимый свою вину не признал, заявив, что принял все меры к тушению резинового коврика. Суд приговорил сыктывкарца к году лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

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