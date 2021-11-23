Житель Коми хотел продать более 160 граммов наркотиков

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В Воркуте местного жителя 1978 года рождения задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинец купил и незаконно хранил дома наркотики. В дальнейшем он собирался их продать. Согласно заключению физико-химической экспертизы, житель Заполярья хранил более 161 грамма наркотиков. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Подозреваемого задержали.

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