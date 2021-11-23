Глава Воркуты назвал причины «еле теплых батарей» в домах

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Глава администрации Воркуты Ярослав Шапошников назвал причины проблем с отоплением в домах. Об этом градоначальник написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На странице Шапошникова горожане жалуются на проблемы с отоплением.

– Подскажите, что стало с отоплением? Батарея еле теплая. Возьмите под контроль ситуацию в городе, – написал один из воркутинцев.

Шапошников отметил, что проблемы с отоплением наблюдаются в квартирах в старой части города, железнодорожного и шахтерских районов. В Воркуте изучили ситуацию и провели работы по балансировке схемы теплоснабжения. После этого власти пришли к выводу, что нужно изменить температурный график.

– Сбор всей информации и технического обоснования занял много времени, спасибо за терпение, – отметил Шапошников.

Специалисты определили основную причину проблем с теплом в отдельных районах Это исключение ТЭЦ-1 из схемы теплоснабжения с 2021 года. Муниципальные теплосети и теплопункты работают на полную мощность без запаса резерва. При этом эффективность подачи теплоносителя в отдаленные районы занижена.

Необходимо повышать температурной график или возвращать в схему теплоснабжения ТЭЦ-1, заключил руководитель администрации.

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