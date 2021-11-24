Четыре жителя Коми пострадали в аварии с рейсовым автобусом

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

Количество пострадавших в результате аварии с рейсовым автобусом выросло до четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Напомним, накануне автобус с пассажирами, совершавший рейс Ухта - Водный, вылетел в кювет. По предварительным данным, водитель общественного транспорта не справился с управлением.

Сообщается, что в аварии пострадали четыре пассажира. Медики диагностировали у 48-летней женщины перелом ребер, бедренной и плечевой костей. У 48-летнего мужчины обнаружен ушиб грудной клетки, у еще двух женщин 1964 и 1981 годов рождения был диагностирован ушиб колен.

Ни один из пассажиров госпитализирован не был. По данному факту начато разбирательство.

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