В Коми КАМАЗ въехал в Nissan Murano: есть пострадавшие

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Усинске произошло серьезное столкновение КАМАЗа и Nissan Murano. В результате аварии пострадали четыре человека.

По данным регионального ГИБДД, 30-летний водитель грузовика, двигаясь на зеленый свет, не уступил дорогу на повороте иномарке и въехал в нее. В салоне в этот момент находились трое, в том числе один ребенок.

Прибывшие на место медиков осмотрели всех участников ДТП и диагностировали у них множественные ушибы и травмы. Так, 45-летний водитель Nissan Murano получил ушибленные раны уха и мягких тканей лица. У 14-летней пассажирки легкового автомобиля диагностирована ушибленная рана обеих голеней. Еще одна 38-летняя пассажирка получила ушибленную рану головы, раны лица, кисти и голеностопного сустава, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга - под вопросом. Все они были пристегнуты, что уберегло их от боле тяжелых травм.

Также сообщается, что водитель грузовика получил ушибленную рану головы. К слову, он пристегнут в момент аварии не был.

Все четверо не были госпитализированы. По данному факту начато разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте в аварии с рейсовым автобусом пострадали четыре человека (подробности)