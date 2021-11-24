К 2022 году в Коми не успеют построить инфекционную больницу

Фото: пресс-служба главы Коми

К 2022 году в Коми не успеют построить новую инфекционную больницу в Сыктывкаре. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Руководитель региона заявил, что строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре на 100 мест не завершится в 2022 году.

– Мы попали под разрыв по конструкционным материалам, – пояснил Уйба.

Глава Коми уточнил, что речь идет о железобетоне. По его словам, больше всего на строительном рынке поднялись цены на металл. По больнице разрыв составляет 500 млн рублей, и подрядчик сообщил, что у него нет денег. Вопрос по финансированию решается на федеральном уровне. Сейчас стоит задача проиндексировать стоимость объектов, где возникли сложности с материалами. Уйба уточнил, что сейчас цена больницы составляет 1,4 миллиарда рублей.

– Мы выпадем из графика где-то на полгода, – отметил Уйба.

Подрядчик пока не расторг контакт с заказчиком, однако боится санкций, если из-за внешних обстоятельств будет задержка строительства.

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