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Общество24 ноября 2021 14:51

Арт-объект из Коми могут признать самым необычным в России

Источник:kp.ru
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Фото: Туту.ру

Фото: Туту.ру

Арт-объект из Республики Коми может быть признан самым необычным в России. Об этом сообщает портал «Туту.ру».

Портал составил список 85 самых необычных народных арт-объектов России. Туда вошел удачливый носорог из Сыктывкара. Теперь он примет участие во всероссийском конкурсе Туту Арт, по итогам которого определят один самый необычный объект страны. Конкурс стартовал 12 октября, сейчас идёт седьмой раунд, в котором соревнуются объекты из восьми регионов.

Этап, в котором вступает в борьбу объект из Коми, пройдет с 30 ноября по 6 декабря. Уже состоялись шесть из 10 отборочных раундов. Голосование пройдет на сайте проекта Туту Арт.

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