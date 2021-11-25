Жители деревни в Коми остались без единственного фельдшера

В Усть-Цилемской деревне не могут найти фельдшера на постоянной основе Фото: Архив "КП"

В деревне Загривочная Усть-Цилемского района Коми сложилась непростая ситуация: село осталось без фельдшера. Жители возмущаются и жалуются, медицинская помощь часто нужна пенсионерам и больным ковидом, которым теперь приходится добираться до ближайших медучреждений самостоятельно.

- В нашей деревне нет медицинского работника. И это происходит, когда идут вспышки сезонных заболеваний и ОРВИ, а также новая волна COVID-19, - говорят сельчане.

По их словам, жителям села, которым необходима вакцина или ревакцинация, даже не могут сделать прививку.

Еще одной проблемой является труднодоступность медучреждений. Чтобы добраться до ближайшей больницы, жителям Загривочной нужно преодолеть серьезный путь, который сопряжен с риском.

- Да, до села Замежная всего семь километров, но с переправой через реку Пижму. И также нет постоянного автомобильного сообщения, а свой транспорт есть не у всех. Скорая помощь из Пижемской амбулатории на вызовы не приезжает в виду распутицы и нехватки кадров. При этом они требуют, чтобы больные, даже школьники ехали на приём в Замежную, - объяснили жители деревни.

В региональном Минздраве сельчанам посоветовали все-таки вызывать врача из амбулатории соседнего села. В ведомстве уверили, что на вызов неотложка приезжает в тот же день, а плановую медицинскую помощь жителям оказывается одним фельдшером из амбулатории по вторникам и четвергам. На постоянной же основе нанять фельдшера для деревни Загривочная возможности нет: отсутствует жилье.

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