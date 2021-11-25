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В районе Верхнего Чова в Сыктывкаре Suzuki занесло в кювет на заснеженной трассе. Об этом сообщили очевидцы случившегося.

Инцидент произошел 22 ноября около 13.05. Легковушка пролетела перекресток, и водитель попытался вклиниться в поток машин. Однако скорость была слишком большой, и при попытке притормозить машину повело на скользкой дороге. В результате автомобиль развернуло и выбросило на встречную полосу задним бампером вперед. Встречная «Лада Приора» чудом успела проехать. В результате «японец» вырулил на обочину, не задев ни одну машину, и уткнулся в снег. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

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