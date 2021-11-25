Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 ноября 2021 10:04

В Коми подростков в возрасте 12-17 лет начнут вакцинировать «Спутником M»

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Названы противопоказания к вакцинации «Спутником M»

Названы противопоказания к вакцинации «Спутником M»

Фото: Архив "КП"

В Коми зарегистрировали вакцину «Спутник М», предназначенную для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В Минздраве России рассказали, в каких случаях стоит отказаться от прививки.

Так, вакцина противопоказана детям с аллергическими реакциями, при инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Также в рекомендациях говорится, что препарат нужно применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени, почек и эндокринной системы. Вакцинация российским препаратом также может представлять риск для лиц с аутоиммунными заболеваниями.

Что касается побочных эффектов от прививки, то они проходят в течение двух-трех дней после вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав Коми прокомментировал частые причины отказа от вакцинации (подробности)