В Коми подростков в возрасте 12-17 лет начнут вакцинировать «Спутником M»

Названы противопоказания к вакцинации «Спутником M» Фото: Архив "КП"

В Коми зарегистрировали вакцину «Спутник М», предназначенную для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В Минздраве России рассказали, в каких случаях стоит отказаться от прививки.

Так, вакцина противопоказана детям с аллергическими реакциями, при инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Также в рекомендациях говорится, что препарат нужно применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени, почек и эндокринной системы. Вакцинация российским препаратом также может представлять риск для лиц с аутоиммунными заболеваниями.

Что касается побочных эффектов от прививки, то они проходят в течение двух-трех дней после вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав Коми прокомментировал частые причины отказа от вакцинации (подробности)