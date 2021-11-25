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Общество25 ноября 2021 11:45

Калашникова освободили от должности директора ФСИН

Ранее он возглавлял управление ФСБ по Коми
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба ФСИН

Фото: пресс-служба ФСИН

Александра Калашникова освободили от должности директора ФСИН. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

– Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, – говорится в документе.

Другим указом глава государства назначил на должность главы ФСИН Аркадия Гостева. Калашников возглавлял ФСИН с октября 2019 года. С 2011 по 2017 год он руководил управлением ФСБ по Коми. Причины отставки Калашникова не уточняются. Какую должность он займет после этого, не уточняется.

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