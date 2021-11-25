Фото: пресс-служба ФСИН

Александра Калашникова освободили от должности директора ФСИН. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

– Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, – говорится в документе.

Другим указом глава государства назначил на должность главы ФСИН Аркадия Гостева. Калашников возглавлял ФСИН с октября 2019 года. С 2011 по 2017 год он руководил управлением ФСБ по Коми. Причины отставки Калашникова не уточняются. Какую должность он займет после этого, не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Госсовет Коми назначил уполномоченного по правам человека в республике

Им стала сотрудница МВД