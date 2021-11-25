В Коми военного судили за то, что он пьяным ездил за рулем

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В Воркуте военнослужащего признали виновным в том, что он пьяным ездил за рулем. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 14 августа. В одном из жилых массивов сотрудники ГИБДД остановили машину. У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили сесть в салон патрульного автомобиля для оформления административных материалов и проведения освидетельствования, и тот согласился.

Водитель не отрицал, что выпил и добавил, что не останавливался, поскольку хотел скрыться от полиции. Освидетельствование показало, что мужчина действительно пьян. Ранее его привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение. В июне его лишили прав на 1 год и 7 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Затем подсудимый сдал свое водительское удостоверение в ГИБДД. Смягчающим обстоятельством стало наличие у подсудимого малолетнего ребенка. Теперь военного оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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