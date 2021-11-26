Глава Коми рассказал, как снизить суточный прирост зараженных ковидом в семь раз

Из 335 новых заболевших 51 оказался привитым от COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми, по состоянию на 25 ноября, зарегистрировано 335 случаев заражения коронавирусом за сутки. По словам главы республики, суточный прирост можно было бы сократить в семь раз при условии, что взрослое население Коми активнее вакцинировалось.

Свое мнение он подкрепил цифрами. Так, из 335 новых фактов инфицирования лишь 51 произошел среди привитых от ковида. К тому же, 41 человек лечится амбулаторно, так как их болезнь протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме. На сегодняшний день в Коми насчитывается порядка 300 тысяч человек взрослого населения, которые либо не переболели коронавирусом, либо не вакцинировались

- Откуда у нас берутся эти новые 335? Как раз из этой емкости. Вроде 51 - много, но если бы все были привитые или переболевшие, то у нас бы за сутки было бы не 330 случаев, а 50. И только 10 бы госпитализировали... Следовательно, сразу снижение нагрузки и на амбулаторную сеть, и на стационарную, - объяснил глава Коми.

В заключение руководитель региона отметил, что вакцинация - единственный и простой способ уберечь себя и близких от заражения и тяжелых последствий.

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