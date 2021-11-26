Житель Коми перевел мошенникам 87 тысяч рублей

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Житель Инты 1961 года рождения перевел мошенникам 87 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что кто-то незаконно пытается списать деньги с банковского счета горожанина. Интинец перевел 87 тысяч рублей на «безопасный счет», указанный «сотрудником банка». После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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