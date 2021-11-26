Ночью в Сыктывкаре горело кафе

Фото: архив КП

В ночь на пятницу, 26 ноября, в Сыктывкаре горело кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 2:26. На улице Пушкина загорелось кафе. Через три минуты на место прибыли пожарные. В МЧС отметили, что возгорание ликвидировали до прибытия сотрудников ведомства. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Площадь пожара составила один квадратный метр. Причина случившегося выясняется.

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