В Коми хотят лишить прав двух водителей, состоящих на учете у нарколога

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Прокуратура Троицко-Печорского района в судебном порядке требует лишить водительских прав двух местных жителей, состоящих на учете у нарколога. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре сверяли сведения о людях, которые привлекали к административной ответственности за употребление запрещенных препаратов, с базами ГИБДД и Троицко-Печорской центральной районной больницы. В итоге выявили двух человек, состоящих на учете у врача-нарколога. Им поставили диагнозы, которые являются противопоказаниями к управлению автомобилем. Прокуратура направила в суд заявления о прекращении действия водительских прав.

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