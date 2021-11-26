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Происшествия26 ноября 2021 12:45

В Сыктывкаре 18-летний парень напал на ребёнка и отобрал телефон

Источник:kp.ru
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре 18-летнего местного жителя обвиняют в разбойном нападении на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в августе на улице Первомайской. Обвиняемый попросил у ребенка телефон на время. Тот попросил вернуть телефон, однако обвиняемый оттолкнул его от себя. Ребенок попытался выхватить у злоумышленника гаджет. В ответ сыктывкарец схватил ребенка за шею и стал сдавливать, а затем загнул его руку за спину, угрожая насилием. После этого обвиняемый скрылся. Фигурант признал свою вину. Уголовное дело планируют направить в суд.

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