В Коми 47-летний отец бил и унижал родную дочь

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В Коми 47-летний житель Ухты предстанет перед судом по обвинению в истязании своей дочери. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.
Как установило следствие, в течение двух лет мужчина бил, унижал и всячески истязал ребенка. Отмечается, что девочка систематически подвергалась психическому и физическому насилию.
- В ходе расследования злоумышленник признал вину по предъявленному обвинению, - отметили в СК.
Сейчас мужчина ожидает суда, который определит его дальнейшую судьба.
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