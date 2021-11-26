Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В пятницу, 26 ноября, на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Печорской в Сыктывкаре начал работать «умный» светофор. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Умный» светофор представляет собой интеллектуальную систему контроля дорожного движения. Он работает с помощью специальных датчиков и видеокамер. Это оборудование самостоятельно собирает и обрабатывают информацию о плотности транспортных потоков. На основе этих данных система регулирует длительность светофорных фаз. Если дороги загружены, она увеличивает время работы светового сигнала зеленого цвета для автомобилей. Это позволяет обеспечить максимальную пропускную способность на перекрестке.

На этой неделе специалисты провели монтаж оборудования и калибровку камер. С 23 по 25 ноября система собирала информацию по машинопотоку. Светофор начал работать в адаптивном (интеллектуальном) режиме, который обеспечивает автоматическое изменение фаз светофора на основе анализа полученных данных.

– Простыми словами, светофор сам подстраивается под обстановку на перекрестке, – отметили в администрации.

При движении с Эжвы в город для поворота налево из крайней левой полосы установлена дополнительная секция светофора. При включении зеленой стрелки водители могут повернуть налево. При включении красного контура поворот налево запрещен. Длительность действия зеленой стрелки определяется системой самостоятельно. Это зависит от количества машин на перекрестке. Действие стрелки распространяется только на крайнюю левую полосу.

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