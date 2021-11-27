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Общество27 ноября 2021 9:00

В Коми каждый день появляется по 21 ребенку

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми в 2020 году каждый день появлялся на свет 21 ребенок. Такие данные сообщили в Комистате, который подготовил исследование ко Дню матери.

Так, за прошлый год родилось всего 7 587 детей, из них 3 718 - девочки, 3 869 - мальчики. В исследовании говорится, что свет увидели 111 двоен и одна тройня.

По данным Комистата, впервые рожали 2,5 тысяч женщин, повторно стали мамами 4 974. Средний возраст рожениц - 29 лет.

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