В Коми обнаружен труп 39-летнего мужчины

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В Прилузском районе Коми обнаружен труп мужчины. Тело неизвестного лежало в канаве у дороги в селе Объячево.

Как сообщает издание «КомиОнлайн» со ссылкой на региональный Следком, погибшим является 39-летний работник пилорамы. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер 27 октября в результате переохлаждения.

Выяснилось, что в день трагедии сельчанин изрядно выпил, упал прямо на дороге и уснул. Следователи признаков криминала не обнаружили и не стали возбуждать уголовное дело.

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