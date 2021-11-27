Роспотребнадзор Коми рассказал, как выбрать мясные полуфабрикаты

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В Роспотребнадзоре Коми напомнили, что мясные продукты являются важным источником белка и железа. В то же время они содержат достаточно большое количество жира, и это, в основном, насыщенные жирные кислоты, которые повышают риск развития гиперхолестеринемии и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Один из принципов здорового питания ВОЗ относится к рациональному употреблению мясных продуктов, при котором необходимо по возможности заменить мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира на бобовые, рыбу, птицу, яйца или постные сорта мяса. При этом порции мяса, рыбы или птицы должны быть небольшими.

По статистике, каждый житель России употребляет за год около 40 кг мясопродуктов, по крайней мере, так их называют производители. При этом в состав мясных полуфабрикатов таких как сосиски входит большое количество пищевых добавок нитраты, нитриты, фосфаты, кошениль, каррагинан – всё это делает сосиски такими ароматными, вкусными и привлекательными на вид. От таких добавок может очень быстро развиться пищевая зависимость, особенно у детей. Диетологи не рекомендуют употреблять готовые колбасные изделия чаще 1-2 раз в неделю.

Действующий ГОСТ 33673-2015 «Изделия колбасные вареные. Общие технические условия (с Поправкой)» подразделяет сосиски на группы:

- мясные - с массовой долей мясных ингредиентов свыше 60,0%;

- мясосодержащие - с массовой долей мясных ингредиентов от 5,0% до 60,0% включительно и на категории:

- мясные колбасные изделия: А, Б, В, Г;

- мясосодержащие колбасные изделия: В, Г.

В мясных изделиях категории А содержание белка не менее 10%, категории Б – 8%, а вот жира в них содержится очень много. В изделиях категории А – до 36%, категории Б – до 45%. Содержание соли колеблется от 1,5 до 2,8 г. на 100гр. продукта. И это при суточной норме соли – не более 5 грамм, с учетом соли, входящей во все остальные продукты суточного рациона. Даже в сосисках для детского питания соли много – до 1г на 100 г продукта.

Выбирая в магазине сосиски или сардельки внимательно изучите маркировку. Отдайте предпочтение изделиям категории А или Б – эта информация должна быть на этикетке.

Кроме того, проверьте сроки годности и условия хранения. колбасные изделия должны храниться в холодильнике, при температуре не выше +6°С.

Обратите внимание, что к продаже не допускаются колбасные изделия:

- с загрязнением на оболочке;

- с рыхлым фаршем;

- с серым цветом батонов (батончиков);

- с наличием бульонно-жировых отеков;

- с наличием крупных пустот на разрезе батонов размером более 5 мм;

- с лопнувшими или поломанными батонами;

- с нарушением целостности оболочки батонов (батончиков) и/или упаковки (для продукции, упакованной под вакуумом или в модифицированной атмосфере.

Диетологи не рекомендуют употреблять готовые колбасные изделия чаще 1-2 раз в неделю.

Что делать, если вы все-таки приобрели некачественные мясные полуфабрикаты

Необходимо обратиться к продавцу с просьбой вернуть деньги за товар ненадлежащего качества. Если вам не удалось добиться возврата денег или замены продукта при непосредственном общении с работниками магазина, то необходимо обратиться к продавцу товара с письменной претензией, составленной в двух экземплярах, в которой должны быть чётко сформулированы требования по поводу недостатков товара. Один экземпляр претензии необходимо вручить продавцу, либо направить письмом (желательно с уведомлением). В случае личного вручения претензии, на втором экземпляре продавец должен указать дату, должность, Ф.И.О. лица, принявшего претензию.

Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

Если был причинен вред здоровью или возникла такая угроза при приобретении продукции ненадлежащего качества, необходимо обратиться в соответствующее Управление Роспотребнадзора в вашем субъекте, по месту нахождения продавца, в письменном виде.

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