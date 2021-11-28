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Происшествия28 ноября 2021 7:26

В Коми водитель сбил девушку и уехал с места ДТП

Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 27 ноября, в Печоре водитель сбил девушку 2001 года рождения и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 6.30. Неустановленный водитель ехал на неустановленной машине по улице Советской. Около дома №55 машина сбила девушку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшая получила ушибы. Госпитализация ей не потребовалась. Водитель с места аварии скрылся. Авария произошла в темное время суток во время снегопада. В отношении девушки составили административный материал.

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