В Сыктывкаре столкнулись автобус и иномарка: трое пострадавших

Фото: архив КП

В воскресенье, 28 ноября, в Сыктывкаре столкнулись автобус и иномарка, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 10.50 возле Республиканского бассейна. Женщина 1983 года рождения села за руль машины, припаркованной на улице Первомайской, и начала ехать, не убедившись в безопасности маневра. Иномарка столкнулась с микроавтобусом №19, который ехал в сторону ул.Коммунистической.

В результате ДТП пострадали три человека. Травмы получили сама водитель и два пассажира 1957 и 1959 годов рождения. По факту случившегося проведут проверку. Люди получили незначительные травмы, и их характер уточняется.

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