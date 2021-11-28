В Коми почти два месяца ищут 41-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Сосногорском районе ищут пропавшего Соколова Андрея Ивановича 1980 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 41-летний мужчина живет в поселке Нижний Одес. Соколов пропал еще 8 октября. С тех пор его местонахождение неизвестно. Рост пропавшего – 170 сантиметров, он нормального телосложения с темно-русыми волосами и зелено-голубыми глазами. Во что был одет пропавший, неизвестно.

Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02, говорится в сообщении.

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