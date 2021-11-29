Лжесотрудник «Госуслуг» украл у сыктывкарца 79 тысяч рублей

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Мошенники украли у жителя Сыктывкара 1972 года рождения более 79 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Сыктывкарцу позвонил неизвестный и представился сотрудником сайта «Госуслуги». Собеседник заявил, что кто-то оформляет на горожанина кредит. Далее незнакомец рассказал, что нужно взять «зеркальный заем» для сбережения средств. Сыктывкарец не посчитал нужным проверять сомнительную информацию и стал действовать по инструкции «консультантов». Житель столицы Коми назвал данные карты, и у него списали 79 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.
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