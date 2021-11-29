В Сыктывкаре ученики гимназии искусств ушли на дистанционное обучение

Школьники неделю проучатся дома Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре ученики гимназии искусств при главе Коми им. Ю.А. Спиридонова ушли на дистанционное обучение. Об этом «КП-Коми» рассказали родители школьников. На данный момент на заочную форму обучения перешли три класса.

- В девятом классе из 20 человек девять находятся на больничном, болеют дети тяжело, - рассказала мама одной из учениц.

- Да, есть небольшой подъем заболеваемости наших воспитанников, - прокомментировала директор учебного заведения Валентина Ревунець. - Для соблюдения санитарно-эпидемиологических мер мы закрыли с завтрашнего дня три класса, где порог заболеваемости превысил 30%.

При этом, как подчеркнула директор школы, есть классы, где дети совсем не болеют.

Отмечается, что дистанционка у школьников продлится до следующего понедельника, 6 декабря. До тех пор семиклассники, восьмиклассники и девятиклассники будут заниматься дома. Для того, чтобы выйти вновь на учебу в школу, детям необходимо предоставить справку о здоровье от педиатра.

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