Жителя Коми судили за то, что он срубил 64 дерева

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В Печоре местного признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июле-августе 2021 года, мужчина при помощи бензопилы вырубил 64 дерева. В надзорном ведомстве уточнили, что эти были ели, березы и лиственницы. Общий объем древесины составил почти 22 кубометра. Все это мужчина распилил на дрова и продал. Документов, дающих право на лесопользование, у него не было. Сумма ущерба лесному фонду составила 101 тысячу рублей. Злоумышленник возместил часть суммы. С него взыскали еще 52 тысячи рублей. Суд приговорил мужчину к 1,5 года лишения свободы условно. Кроме того, суд конфисковал в доход государства бензопилу. Приговор не вступил в законную силу.

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