В Коми бизнесмен незаконно сдал металлолома на 14 миллионов рублей

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В Коми предпринимателя обвиняют безлицензионной деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В 2020-2021 годах бизнесмен на основании договоров купли-продажи сдал в пункт приема лом черных и цветных металлов. Его общая стоимость превысила 14 миллионов рублей. При этом лицензии на заготовку, хранение, переработку, реализацию лома черных и цветных металлов у бизнесмена не было. Возбуждено уголовное дело.

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