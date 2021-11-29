В Сыктывкаре расстроенный из-за смерти матери мужчина напал на бригаду скорой помощи

Дебошир из Сыктывкара, напавший на бригаду скорой помощи, предстанет перед судом Фото: Архив "КП"

Дебошир из Сыктывкара, который напал на бригаду медиков, предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в причинении лёгкого вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности.

Напомним, в начале октября на пункт скорой помощи поступил вызов. Помощь якобы требовалась мужчине, проживающему в одном из домов на улице Морозова, однако позже выяснилось, что это был план мести.

Так, прибыв на место, медики в дверях секции общежития столкнулись с нетрезвым мужчиной, который внезапно ударил кулаком по лицу фельдшера. Пока медработник искал упавшие от удара очки, дебошир еще несколько раз ударил его ногами по телу. Сотрудники скорой помощи вынуждены были покинуть здание. На улице выбежавшего нетрезвого сыктывкарца от врача оттолкнул водитель скорой помощи, за что получил от него удар в лицо, повлекший перелом носа. На помощь бригаде неотложки пришли жители дома, которые сумели до приезда сотрудников полиции удержать молодого человека.

Вину в содеянном житель Сыктывкара признал, объяснив свое поведение эмоциональными переживаниями в связи со смертью матери, которой, по мнению сыктывкарца, врачи не оказали надлежащую медицинскую помощь.

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