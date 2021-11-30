Житель Коми дал порулить пьяному и попытался откупиться от полиции

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Княжпогостском районе местный житель 1970 года рождения предложил полицейскому 4 тысячи рублей в качестве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина передал управление автомобилем пьяному другу. Однако того остановили полицейские. Владелец авто захотел избежать ответственности и предложил полицейскому 4 тысячи рублей. Правоохранители не раз предупредили мужчину о том, что дача взятки – это преступление. Возбуждено уголовное дело о мелкое взяточничестве. Согласно законодательству, фигуранту грозит до года лишения свободы.

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