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Происшествия30 ноября 2021 7:04

Жительница Коми взяла в кредит миллион рублей и перевела мошенникам

Источник:kp.ru
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Фото: pixels.com

Фото: pixels.com

Жительница Ухты 1960 года рождения взяла в кредит миллион рублей и перевела мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник рассказал, что кто-то пытается оформить кредит на имя горожанки. Для того, чтобы предотвратить это, злоумышленник посоветовал взять реальный займ, а затем перевести деньги на «безопасный счет». В течение двух дней ухтинка переводила деньги через терминалы банка. Ближе к вечеру второго дня она поняла, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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