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Происшествия30 ноября 2021 7:06

В Коми 38-летняя женщина сбила на переходе 10-летнюю девочку

Источник:kp.ru
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В Ухте на переходе сбили девочку

В Ухте на переходе сбили девочку

Фото: архив "КП"

В Ухте 10-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Об этом рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП было зафиксировано на улице Мира. Женщина за рулем Фольксваген Поло врезалась в девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшие на место медики осмотрели школьницу и решили, что она не нуждается в госпитализации: девочка получил ушибы мягких тканей.

Сейчас по данному факту начато разбирательство.

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