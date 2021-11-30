В Коми 38-летняя женщина сбила на переходе 10-летнюю девочку

В Ухте на переходе сбили девочку Фото: архив "КП"

В Ухте 10-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Об этом рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП было зафиксировано на улице Мира. Женщина за рулем Фольксваген Поло врезалась в девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшие на место медики осмотрели школьницу и решили, что она не нуждается в госпитализации: девочка получил ушибы мягких тканей.

Сейчас по данному факту начато разбирательство.

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