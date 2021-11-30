В Коми спасатели обнаружили труп мужчины в сгоревшем доме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Во вторник, 30 ноября, в Усть-Цилемском районе горел дом, в результате чего погиб мужчина 1965 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 1.37 в Усть-Цильме. На улице Нагорной загорелся жилой дом. Через минуту на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 3.38. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили тело мужчины 1965 года рождения. На месте происшествия работали девять человек и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожное обращение с огнем.

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