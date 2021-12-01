В Коми бесплатно сделают тесты на антитела Фото: Архив "КП"

В Коми сделают бесплатные тесты на определение наличия антител в организме. Такое решение после долгих обсуждений принял республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее общественники предложили главе региона Владимиру Уйбе выдавать QR-код тем, кто легко переболел ковидом, но не имел диагноза. Теперь такие жители республики могут рассчитывать на бесплатную процедуру. Документ, позволяющий передвигаться свободно по республике, будет выдаваться тем, у кого титр антител будет определен на уровне от 150 до 500 и выше.

- Если вы выедете за пределы Коми, вы не сможете использовать эти данные, потому что в других субъектах такая норма не принята, - добавил Уйба.

Тест можно будет пройти во всех муниципалитетах по месту жительства. Власти намерены потратить на исследования более 10 млн рублей.

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