В Коми Toyota съехала в кювет: водитель попал в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 30 ноября, под Ухтой Toyota Corolla съехала в кювет, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управление ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в семь вечера. 58-летний мужчина ехал за рулем иномарки по трассе Сыктывкар – Ухта со стороны подъезда к Боровому. На Т-образном перекрестке в районе 267-го километра трассы водитель не успел повернуть и съехал в кювет. После этого Toyota опрокинулась. В результате ДТП пострадал водитель. У него диагностировали закрытый перелом левой ключицы. Пострадавшего увезли в больницу.

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