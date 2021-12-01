Сыктывкарца будут судить за то, что он тратил деньги пьяной знакомой

Фото: Ольга Крыльцова

В Сыктывкаре 37-летнего жителя Эжвинского района обвиняют в краже 4,7 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В апреле сыктывкарка нескольких дней выпивала и периодически передавала знакомым свою карту, чтобы они покупали для нее алкоголь. Один из таких приятелей, получив карточку, два дня в разных магазинах совершил пять покупок. На эти цели он потратил 4,7 тысячи рублей. Когда горожанка протрезвела, она обнаружила в своем телефоне сообщения о расходах и заблокировала карту. Она обратилась к полицейским, и те нашли сыктывкарца. Уголовное дело направили в суд.

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